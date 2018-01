Apex: País abrirá mais centros de distribuição no exterior O presidente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex- Brasil), Juan Quirós, informou, durante reunião fechada na Câmara Americana de Comércio (Amcham-SP), que abrirá em 2007 novos centros internacionais de distribuição para facilitar as exportações de pequenas e médias empresas. Os novos centros deverão ser instalados na China, Panamá e África. "Temos centros de distribuição em cinco países e abriremos mais três pontos para incentivar e facilitar a internacionalização das pequenas e médias empresas", declarou o executivo. As informações foram publicadas pela Amcham em sua página na internet. A agência já possui estruturas na Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Polônia e Portugal. De acordo com Quirós, os novos centros serão implantados na África, na China e no Panamá, sem mais especificações. O executivo ressaltou os esforços da entidade para diversificar a pauta de exportação. A Apex-Brasil auxilia empresas de 70 setores da economia, o que representa hoje 68% do volume vendido no mercado externo, ponderou ele. Ele informou ainda que a balança comercial deve fechar com volume recorde de U$ 135 bilhões em exportações. No ano passado, o País encerrou com U$ 118,3 bilhões. Quanto à colocação de produtos de alto valor agregado no mercado exterior, Quiróz disse não haver dificuldades. "Exportamos mais de 1.077 produtos, com destaque aos equipamentos médico-hospitalar, por exemplo", afirma.