APEX projeta aumento de até 12% nas exportações O presidente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil), Juan Quirós, afirmou nesta segunda-feira que as exportações brasileiras devem crescer entre 8% e 12% em 2007, mesmo com o dólar no patamar atual. Em evento de divulgação dos novos projetos da entidade, Quirós afirmou que a ampliação das exportações, via APEX, contribuirão para a consolidação desses dados. Para ele, as pequenas e médias empresas, que mais sentiram os efeitos do dólar baixo, "já estão se adaptando à nova realidade do câmbio". "O Brasil está aumentando sua participação nos mercados mundiais através de medidas como a adequação dos produtos e serviços brasileiros no mercado internacional, capacitação da cadeia produtiva, além do estímulo às vendas por meio da vinda de importadores ao país e a ida de brasileiros a eventos, rodadas de negócios e feiras no exterior", afirmou Quirós. Segundo Quirós, o número de empresas que utilizam o sistema APEX para exportar, saltou de 2 mil para 8,5 mil entre os anos de 2003 e 2006, correspondendo a 68,25% do total da pauta de exportações do país. Ainda segundo a APEX, o numero de setores atendidos passou de 13 para 70 nos últimos quatro anos. "Nós estamos atentos às demanda e às tendências do comércio mundial. Assim, tentamos colocar no mercado internacional produtos diferenciados, onde fortalecemos, sobretudo, a marca Brasil no mundo", afirma.