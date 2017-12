Apine quer votação rápida do novo modelo de energia O presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine), Éric Westberg, disse hoje que o Ministério de Minas e Energia está trabalhando para incluir na pauta da convocação extraordinária do Congresso as medidas provisórias que instituem o novo modelo do setor elétrico. "Vemos seriedade na intenção do governo de ter uma votação mais rápida possível", disse Westberg, após se avistar com o secretário-executivo do Ministério, Maurício Tolmasquim. A Apine, assim como outras associações do setor, foi convidada pela ministra Dilma Rousseff para reuniões no Ministério nas quais estão sendo discutidos detalhes do novo modelo. Mas a ministra não participou do encontro com a Apine porque foi chamada ao Palácio do Planalto para uma reunião de 12 ministros para tratar de infra-estrutura. Os produtores independentes de energia querem a definição, pelo menos até março, dos detalhes que devem complementar as duas MPs. Esse prazo leva em conta que o primeiro leilão de energia nova será feito em outubro, conforme previsão do governo. Portanto, três meses antes, o governo teria que lançar os editais, já dentro das novas regras. Westberg disse considerar que o modelo proposto pelo governo representa a fundação, as paredes e o teto de uma casa. "Mas ainda não tem nada dentro", afirmou, referindo-se às regras que virão dentro do regulamento posterior. "Com essa Adin, nem sei se a casa existe", falou Westberg, com relação às ações diretas de inconstitucionalidade propostas ao Supremo Tribunal Federal pelo PSDB e pelo PFL contra as MPs. O presidente da associação afirmou ainda que a intenção é contribuir para que as regras estejam claras e definidas. "A Apine está trabalhando para o sucesso desse modelo, para a expansão do setor e para o crescimento da infra-estrutura", afirmou.