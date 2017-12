Aplicação em Petrobras pela Internet Tanto o optante do FGTS como os investidores que pretendem adquirir as ações com recursos próprios podem fazer a aplicação pela Internet. No site do Itaú (veja link abaixo), o investimentos nos fundos só é possível para quem é cliente do banco. O mínimo de aplicação é de R$ 300,00. As taxas de administração variam de 1,5% a 3%. Os correntistas do Santander (veja link abaixo), que forem adquirir as ações com recursos próprios, também podem fazer a aplicação pela Internet. O mínimo é de R$ 300,00 e a taxa de administração é de 3%. No site, o optante pode obter todas as informações sobre a aplicação no Fundo Mútuo de Privatização (FMP) com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Mas, para investir no fundo, deverá apresentar os documentos pessoais, comprovante de residência e cópia do extrato na agência. Se não recebeu o extrato, o trabalhador pode solicitá-lo em qualquer agência da Caixa Econômica Federal (CEF). Para conta ativa, o extrato poderá ser obtido na hora. Se houver contas inativas, o extrato poderá levar cerca de três dias. Embora retire o extrato na Caixa, o optante não é obrigado a fazer a aplicação na instituição. Para investir até R$ 999,00, há instituições com taxa de administração menor do que os 3% da Caixa.