Aplicações: CDB, fundos e poupança A inflação de julho apurada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou em 1,57%, acima do rendimento das aplicações deste mês. O CDB emitido pela taxa máxima no início do mês vai render ao aplicador, 1,10% líquido, quem aplicou R$ 5 mil receberá cerca de 0,88%. Já os fundos DI  que acompanham as taxas de juros  deverão render 1,02% em média e os de renda fixa, ligeiramente acima disso. A Caderneta de poupança rende apenas 0,65%. O investidor, no entanto, não deve se assustar com esses maus resultados. A expectativa é de que eles se repitam em agosto, mas não a partir de setembro.