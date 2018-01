Aplicações de risco do fundo FI-FGTS Criado em 2007, no começo do segundo mandato de Lula na Presidência, o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) foi concebido para propiciar aos trabalhadores – os titulares do FGTS – uma renda superior aos 3% ao ano mais a TR que remunera as aplicações do FGTS. Mas os resultados do FI-FGTS de 2015, divulgados há pouco, mostram que em vez de lucro houve prejuízo de 3% ou R$ 966 milhões. Ainda pior é o fato de os auditores alimentarem dúvidas sobre o valor real das aplicações.