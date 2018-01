Aplicações em dólar renderam mais em julho Os investimentos que acompanham a variação da taxa de câmbio foram, de longe, os mais rentáveis em julho. Os fundos cambiais, que além da variação do dólar paga um taxa de juros prefixada, registrou uma rentabilidade de 8,51%. Logo atrás aparece o dólar oficial do Banco Central, com valorização de 5,48%, e o dólar paralelo, com uma ganho de 2,38%. Dentre os investimentos de renda fixa, o CDI foi o melhor com um ganho de 1,50%, seguido pelo CDB (de 30 dias para médias quantias), com valorização de 1,48%. Já os fundos de renda fixa - que pagam os juros dos títulos públicos federais - registraram um ganho de 1,12% e os fundos DI - que acompanham as taxas de juros negociadas no mercado - aparecem com uma valorização de 1%. Em seguida aparece a poupança, com uma ganho de 0,75%. Na lanterninha ficaram os investimentos em ações. O Ibovespa - índice que mede a valorização mais negociadas na Bovespa - amargou uma perda de 5,53%. No mês, todos os investimentos de renda fixa renderam menos que a inflação de 1,48% calculada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).