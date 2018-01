Aplicações pela Internet crescem no site do BB Desde 22 de maio, quando foi lançado o site de investimentos (veja link abaixo) do Banco do Brasil (BB), o número de aplicações na instituição, via Internet, aumentou 30%. A página possui atrativos como Guia do Investidor, informações atualizas sobre o mercado financeiro, teste com perfil do cliente e artigos exclusivos sobre o cenário econômico. O banco já possui 1,5 milhão de clientes cadastrados para utilizarem o BB Personal Banking pela rede - número superior ao do início do ano. No mês passado, foram realizadas 6,4 milhões de operações pela Internet. O Estado de São Paulo é responsável por 27,7% desse total, seguido pelo Distrito Federal, com 13,9%, e Rio de Janeiro, com 13,7%.