Aplicativo de motofrete recebe aporte de R$ 50 mi Três grandes investidores, entre eles fundos que já investiram no Airbnb e no Alibaba, acabaram de fazer um aporte de R$ 50 milhões numa empresa brasileira que conecta motoboys a clientes corporativos que precisam de serviços de frete. Fundada em 2013, em São Paulo, pelo francês Fabien Mendez (ex-executivo de bancos de investimento como o JP Morgan), a Loggi já está na terceira rodada de investimentos. Desta vez, quem colocou dinheiro no negócio foi o Dragoneer Investment Group, um fundo com investimentos no Airbnb, MercadoLivre e Alibaba; o fundo de venture capital Monashees, que é líder no investimento em empresas de tecnologia no Brasil; e a Qualcomm Ventures. O recurso será usado na expansão da empresa, que hoje tem uma rede de mil motoboys, responsáveis por mais de 150 mil entregas por mês para cerca de 2,5 mil companhias, como grandes bancos e varejistas de e-commerce.