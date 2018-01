APM: denúncia contra planos de saúde Desde junho deste ano, quando disponibilizou em seu site (veja no link abaixo) uma página exclusiva para receber denúncias de médicos e usuários contra os abusos das operadoras de planos e seguros de saúde, a Associação Paulista de Medicina (APM) já recebeu cerca de 600 reclamações. A média de queixas é de cinco por dia. Aumentos abusivos, descredenciamento de médicos e hospitais e restrição na realização de exames e outros procedimentos terapêuticos são os itens que registraram maior número de denúncias. Na página "Planos de Saúde", do site, existem uma série de denúncias que comprovam como algumas operadoras de planos e seguros saúde fazem mal à saúde do usuário. As reclamações vão desde descredenciamento de médicos e hospitais - que constam no livro na hora em que o consumidor opta por este ou aquele plano - à pressão que essas empresas exercem sobre os médicos para limitar procedimentos e solicitação de exames de diagnóstico, cirurgias e internações. No site da APM, o consumidor pode encontrar um guia com informações para escolha de um plano de confiança. Também há dicas para se evitar pacotes, exclusão de procedimentos, autorização prévia etc. O site da APM também apresenta as leis e regulamentações dos planos de saúde e links de utilidade pública como o Idec e o Procon. O consumidor que esteja sentindo-se lesado em seus direitos pode enviar sua queixa a qualquer momento para o site, para que elas sejam analisadas tecnicamente pela APM. A Associação também recebe denúncias pelo telefone 0800-173313.