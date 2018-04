Apoio de banqueiros contribuirá para acalmar mercados, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse que o apoio dado hoje pelos bancos comerciais, após reunião no Federal Reserve de Nova York, "vai seguramente contribuir para acalmar os mercados". "Mas como já disse no Brasil, não se deve esperar um Dia D, um big bang, mas sim um processo gradual de restabelecimento de confiança", afirmou. Mesmo assim, Malan disse que a reunião com os bancos foi extremamente positiva e construtiva. "O fato de eles (bancos) terem se comprometido a manter o nível de negócios com o Brasil e afirmar sua confiança no País é muito importante. E nosso objetivo foi plenamente alcançado hoje", afirmou. O ministro disse que ele e o presidente do Banco Central, Arminio Fraga, fizeram uma longa exposição sobre economia brasileira, ouviram perguntas e responderam a todas "Quero crer que a contento de todos", afirmou. Malan disse também que conversaram sobre o acordo com o FMI e "a excelente reunião que o presidente Fernando Henrique teve com os principais candidatos à presidência". O ministro volta hoje ao Brasil, mas Fraga participará amanhã de seminário no Conselho das Américas, às 15 horas (horário de Brasília).