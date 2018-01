Apoio do governo foi fundamental para Embraer, diz estudo Apesar de a Embraer ter sido privatizada em 1994, um estudo feito pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) aponta que o governo continuou tendo papel fundamental para o sucesso da empresa, mesmo depois de sua venda ao capital privado. Ao combinar uma nova estratégia empresarial com o apoio governamental, a agência da ONU afirma que a Embraer se tornou um exemplo de competitividade para empresas de países emergentes. Segundo o estudo, o financiamento das exportações de jatos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi essencial para que a Embraer conseguisse vender seus produtos em um mercado competitivo e reservado, até então, para empresas de países desenvolvidos. De acordo com a avaliação, a empresa tinha dificuldades em encontrar bancos internacionais dispostos a financiar suas transações. A solução foi encontrada no próprio governo brasileiro por meio do Proex. Apenas em uma ocasião, o BNDES disponibilizou US$ 1 bilhão em financiamento, o maior de sua história, segundo o estudo da Unctad. Além do BNDES, o documento revela que incentivos fiscais foram dados para estimular avanços tecnológicos na Embraer. O governo do estado de São Paulo e do município de São Jose dos Campos também teriam contribuído para o sucesso da empresa. O apoio do Brasil, porém, se tornou motivo de um longa e inacabada batalha na Organização Mundial do Comércio (OMC), apesar da Unctad reconhecer que todos os governos dão apoio similar a suas empresas aeronáuticas. A empresa canadense Bombardier, que começou a perder mercado para a empresa brasileira, pediu, em 1996, que os árbitros internacionais julgassem se o sistema do País violava, ou não, as regras da entidade. Até hoje, a disputa não foi solucionada, já que o Brasil também pediu para que a OMC avaliasse as políticas canadenses de ajuda às exportações. Resultados Apesar da disputa, o apoio governamental teve resultados positivos. A Embraer se tornou a maior exportadora brasileira e suas vendas subiram de 0,2% do PIB, em meados dos anos 90, para 1,1% do PIB nacional em 2000. Para este ano, o estudo aponta que a empresa terá vendas de US$ 4,2 bilhões, ou seja, 1,2% do PIB. No que se refere ao mercado internacional, a Embraer definitivamente se consolidou como uma das grandes empresas mundiais de jatos. Em 1999, a empresa dominava 40,5% do mercado, a frente da Bombardier, que tinha 38,5% do mercado, e da Fairchild Dornier, com 20%."A Embraer se tornou a única empresa brasileira a ser um ator internacional no setor de tecnologia intensiva", afirma a Unctad, lembrando que em 2000, a empresa exportou 6,48% de todas as vendas de manufaturados do País para o exterior. A Unctad, apesar de apontar para a importância do papel do governo nas exportações da Embraer, ressalta que a empresa também promoveu uma reestruturação interna que acabou possibilitando uma modernização exemplar. Desde que foi privatizada, a produtividade da Embraer foi multiplicada em seis vezes e os investimento em pesquisa passaram de US$ 24 milhões, em 1992, para US$ 141 milhões, em 1998.