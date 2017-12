Apólice reúne seguros de vida e de automóvel Uma nova modalidade de apólice foi lançada pela empresa Porto Seguro. Chamada de "Auto & Vida", a novidade garante ao segurado de automóvel R$ 30 mil de indenização em caso de morte natural, morte acidental ou invalidez permanente por acidente. Para ter direito aos R$ 30 mil de indenização referentes ao "Auto & Vida", o segurado paga um prêmio anual de R$ 200, além do seguro automóvel. No entanto, caso tenha necessidade de utilizar o seguro auto, o cliente terá inclusive os R$ 200 de volta, em forma de desconto no pagamento da primeira franquia. Luiz Pomarole, diretor do ramo Automóvel da Companhia, explica que a nova opção é oferecida exclusivamente a quem fizer um novo seguro ou renovar sua apólice de automóvel com a Porto Seguro.