Após 15 anos, IBGE muda pesquisa sobre a indústria A Pesquisa Industrial Mensal do IBGE foi reformulada após uma defasagem de 15 anos na base de dados. Até agora, o acompanhamento do instituto não incluía, por exemplo, produtos como celulares, CDs ou impressão de jornais e revistas. Os novos dados serão divulgados em abril, referentes ao desempenho em fevereiro. Os técnicos responsáveis pela pesquisa garantem que a mudança não acarretará distorções estatísticas entre os levantamentos futuros e os já divulgados. O chefe da coordenação de indústria do instituto, Silvio Sales, disse que "é provável" que, com a nova pesquisa, sejam mudados os dados já divulgados da produção industrial acumulada de 2002 (2,5%) e 2003 (0,3%, informado na semana passada), mas a expectativa é que a mudança nos números não seja significativa. A nova pesquisa vai abranger 27 setores, contra 20 da pesquisa antiga. No que diz respeito à pesquisa regional, o número de regiões pesquisadas passou de 12 para 14. Foi retirada a região Sul e incluídos os Estados do Amazonas, Pará e Goiás. "O objetivo é ter uma pesquisa que reflita a estrutura industrial mais recente", disse Sales.