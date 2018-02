Após 2 meses de alta, IGP-DI tem deflação de 0,04% em outubro

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) voltou a mostrar deflação após dois meses com taxas positivas, devido sobretudo a menores preços no atacado. O índice caiu 0,04% em outubro, em comparação com a alta de 0,25% apurada em setembro, segundo informou nesta segunda-feira, 9, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Índice de Preços por Atacado - Disponibilidade Interna (IPA-DI) teve queda de 0,08% em outubro, em comparação com o aumento de 0,29% em setembro. Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) registrou taxa positiva de 0,01% no mês passado, após registrar elevação de 0,18% em setembro. Já o Índice Nacional de Custos da Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) subiu 0,06% em outubro, em comparação com a alta de 0,15% em setembro.

Embora não seja mais usada para reajustar a tarifa de telefone, a taxa acumulada do IGP-DI ainda é usada como indexadora das dívidas dos Estados com a União. Até outubro, o índice acumula quedas de 1,39% no ano e de 1,76% em 12 meses. O período de coleta de preços para o IGP-DI anunciado nesta segunda foi do dia 1º a 31 do mês passado.