Após 5 anos, Gol terá loja em Buenos Aires

Desde dezembro de 2004 até hoje, a Gol afirma ter transportado cerca de 1,5 milhão de passageiros argentinos para o Brasil, alcançando 44% da oferta de voos.

Hoje são mais de 90 voos semanais no país vizinho, incluindo as saídas de Córdoba e Rosário. De acordo com comunicado, a companhia opera 42 voos diretos a partir de Buenos Aires com destino a São Paulo, 14 ao Rio de Janeiro, sete a Porto Alegre e sete a Florianópolis, mais cinco voos a partir de Córdoba e três de Rosário.