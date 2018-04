Após acordo, ações do Citi e Bank of America despencam em NY

As ações do Citi e do Bank of America despencaram abertura dos negócios em Nova York nesta sexta-feira, 27. Os investidores aparentemente não receberam bem o acordo divulgado pelo Citigroup e pelo Tesouro dos EUA, que elevará para 36% a participação do governo norte-americano no banco e diluirá em quase 75% o valor das ações ordinárias do banco. Veja também: Governo dos EUA amplia controle do Citi e exige diretores independentes Maus resultados de bancos derrubam bolsas europeias PIB dos EUA no trimestre da crise tem maior queda desde 1982 Obama apresenta orçamento que prevê déficit de US$ 1,75 trilhão Veja os principais pontos do Orçamento dos EUA As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Paralelamente, o Departamento do Comércio informou que a recessão norte-americana se aprofundou mais do que havia calculado anteriormente, acelerando fortemente as perdas dos índices acionários. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA registrou uma queda ajustada de 6,2%, taxa anual, entre outubro e dezembro. Às 11h15 (de Brasília), o futuro S&P 500 caía 2,33% e o Nasdaq-100 recuava 1,74%. As ações do Citigroup chegaram a cair mais de 40% nas operações pré-mercado após o anúncio do acordo. O Citigroup informou também a suspensão da distribuição de dividendo aos preferenciais e que as baixas contábeis do balanço já divulgado do quarto trimestre atingiram US$ 10 bilhões, elevando para US$ 27,7 bilhões. A pressão sobre as ações do Citi arrastou outros papéis do setor no pré-mercado como Bank of America (-18%) e Wells Fargo (-1%). Os bancos regionais também perdiam: Fifth Third Bancorp (-17%) e Huntington Bancshares Corp (-11%). O setor farmacêutico também seguia em baixa, na esteira de ontem por conta do anúncio do orçamento da administração Obama. As informações são da Dow Jones.