Após admitir estudo sobre elevação de IR, Temer diz que 'absolutamente não haverá aumento'

SÃO PAULO - O presidente Michel Temer reiterou nesta quarta-feira, que as alíquotas do Imposto de Renda não serão elevadas, como foi ventilado nos últimos dias.

"Queria dizer uma coisa aqui que é para ganhar aplausos. Ontem se falou que iríamos aumentar as alíquotas do Imposto de Renda. Não é verdade, absolutamente não haverá aumento", declarou o peemedebista, que participa da abertura do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enex), no Rio de Janeiro.

+Temer desiste de elevar Imposto de Renda

Ontem, o próprio Temer admitiu que a equipe econômica do governo estuda uma alíquota maior para o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que poderia ser de 30% ou 35% para quem ganha mais de R$ 20 mil mensais. A medida garantiria até R$ 4 bilhões a mais para os cofres públicos. Após a forte reação da base aliada, o Planalto decidiu não levar a proposta adiante.

No evento, que também contou com placas de protesto contra o presidente, Temer afirmou que seu governo trabalha para recolocar a economia do País nos trilhos e que isso já pode ser observado, como mostram a queda da taxa de inflação e da Selic, bem como a queda do desemprego e a perspectiva de volta do crescimento em 2017 após anos de contração.

"Não se vence o atraso de mais de uma década da noite para o dia", notou. "A realidade fala por si. São conquistas quem não se deixa abater e de um governo que se pauta pelo diálogo e responsabilidade.

Temer disse também que implantou um "choque de transparência e racionalidade" assim que assumiu o cargo, que se traduziu em medidas como a imposição de um teto para os gatos públicos. Tais medidas teriam trazido de volta a confiança dos investidores.