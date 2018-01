Após ajuste na abertura, dólar retoma trajetória de alta Seguindo as expectativas do início da manhã, depois de uma ajuste de abertura, quando operou em queda, o dólar voltou à trajetória de alta que mantém nos últimos dias. Os especialistas suspeitam que a tendência de queda do início do ano esgotou-se e falam que o novo teto para a moeda seria de R$ 3,45. Essa marca foi atingida às 11h04, quando a valorização era de 1,23%, e deve ser testada durante o resto do dia. O intervalo no otimismo do mercado está associado, principalmente, às tensões com o cenário externo. O aumento dessas preocupações coincidiu ainda com um intervalo no anúncio de captações externas. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar