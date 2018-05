Após alta da Selic, comércio reduz previsão de expansão

Segundo nota enviada à imprensa na noite desta quarta-feira, 10, a expectativa das entidades é de que haja uma queda no volume de vendas no comércio e que o setor encerre o ano com um crescimento real de 4,5%. Antes do anúncio de elevação da Selic, a previsão era de 5%.

Para a CNDL e o SPC Brasil, a atual política de aumento dos juros sem contenção de gastos públicos leva o País a patamares baixíssimos de crescimento.

Para o presidente da CNDL, Roque Pellizzaro Junior, o controle da inflação precisa ser feito inicialmente por meio de arrocho dos gastos públicos e só depois por meio do aumento da taxa básica de juros. "Neste momento, o governo brasileiro deveria fazer um sacrifício político e enxugar as despesas públicas para controlar a inflação. Aumentar os juros é um remédio que deve ser usado somente em último caso, porque reduz o consumo, diminui os investimentos e piora a situação das famílias endividadas", disse Pellizzaro Junior por meio da nota.