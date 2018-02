Após cair mais de 2%, Bovespa se recupera e fecha em alta O dia foi bastante volátil na Bolsa de Valores de São Paulo. Depois de abrir em alta, o mercado reverteu os ganhos em questão de minutos na hora do almoço e passou a cair 2,3 por cento. No fim do dia, recuperou-se e fechou em alta de 0,37 por cento. O movimento acompanhou o sobe-e-desce visto ao longo da quarta-feira em Wall Street, mas o mercado local esteve sempre pior. Não por acaso, o Ibovespa acumula alta de 26 por cento no ano e o Dow Jones ganho de 10,6 por cento. O principal indicador da bolsa paulista encerrou a sessão em 56.001 pontos, depois de despencar quase 4 por cento na véspera. "Os fundamentos não mudaram, ainda estou com cabeça de alta para o final do ano. Mas uma realização de até 10 por cento, até 52.600 pontos, é plenamente normal", disse Júnior Hydalgo, diretor da Trust Investimentos. A alta de 3 por cento do preço do petróleo impulsionou ações de petrolíferas e contribuiu para a recuperação do mercado norte-americano, ao lado de balanços positivos como o da Boeing . Aqui a Petrobras subiu 1,44 por cento. Isso acabou ofuscando as preocupações com o setor de crédito dos Estados Unidos, mas não significa que o mercado não esteja sensível, muito pelo contrário, tanto que, apesar da existência de poucas notícias, elas foram capazes de fazer o mercado afundar em um curto espaço de tempo. "Acho que é o mesmo motivo de ontem. A questão do ''subprime'' (crédito imobiliário de risco nos Estados Unidos), do medo de que a piora do crédito se espalhe para outros setores", afirmou Solange Srour, economista-chefe da Mellon Global Investment Brasil, no pior momento do dia. "Não teve nenhuma divulgação muito relevante para piorar o humor, acho que é desalavancagem financeira mesmo." As ações da Gol ficaram com a segunda maior baixa do Ibovespa, 3,36 por cento, a 48,32 reais, e as da TAM perderam 1,79 por cento, para 52,10 reais. As quedas ocorrem um dia depois de a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ter determinado a suspensão, por tempo indeterminado, da venda de passagens para vôos que partam de Congonhas. Já as units do banco ABC, que estrearam na bolsa nesta quarta-feira, caíram 5,66 por cento, para 89,15 reais. Entre os destaques de alta do pregão ficaram Usiminas e Companhia Siderúrgica Nacional, que avançaram 4,83 por cento e 3,8 por cento, respectivamente. O Instituto Brasileiro de Siderurgia informou nesta quarta-feira que a forte demanda em setores como a construção civil e o automotivo garantiu o recorde de vendas de aço no mercado doméstico no primeiro semestre.