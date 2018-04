Após carnaval, BRA deverá voltar a voar

A BRA deve voltar a voar depois do carnaval. A empresa, que está em recuperação judicial e não voa desde novembro de 2007, foi aprovada nesta quinta-feira, 19, no voo de certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A empresa estava com o Certificado de Homologação de Transporte Aéreo (Cheta) suspenso e, com a aprovação no voo de certificação, essa suspensão deve ser revogada nos próximos dias. Quando entrou com pedido de recuperação judicial em dezembro de 2007, a BRA tinha uma dívida de R$ 220 milhões, a maior parte com instituições financeiras. Ao aprovar o plano de recuperação, em setembro do ano passado, os credores concordaram com descontos de 50%a 70% na dívida. O plano prevê a retomada das operações com voos de fretamento apenas. A empresa não tem plano de competir no mercado de voos regulares.