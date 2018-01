Após cinco anos de prejuízo, Fiat tem lucro em 2005 Encerrando uma série de prejuízos que durou cinco anos, o grupo automobilístico italiano Fiat anunciou hoje que registrou em 2005 um lucro líquido de 1,42 bilhão de euros. O resultado é uma contrapartida ao apresentado no ano anterior, quando a companhia teve perda de 1,579 bilhão de euros. A dívida industrial líquida do grupo no período foi de 3,219 bilhões de euros, o que representa uma redução de dois terços do total. O resultado, entre outros fatores, resulta de um fluxo de caixa líquido (lucro mais amortizações) industrial de 3,4 bilhões de euros. A dívida total líquida do grupo ficou, no final do ano, em 18,523 bilhões de euros, em queda frente aos 25,423 bilhões de euros de 2004. A Fiat teve um volume de negócios de 46,544 bilhões de euros, 2% acima do ano anterior quando chegou a 45,637 bilhões de euros. Quarto trimestre No quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido do grupo foi de 84 milhões. Pela primeira vez, após 17 trimestres no vermelho, o lucro de gestão ordinária foi de 21 milhões de euros. O volume de negócios nos três últimos meses de 2005 foi de 13,140 bilhões de euros, 7,5% a mais que no mesmo período do ano anterior (12,218 bilhões). Fiat Auto tem redução no faturamento A divisão Fiat Auto (Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Veículos comerciais) registrou no ano passado um faturamento de 19,533 bilhões, uma redução de 0,8% em relação a 2004, quando o montante ficou em 19,695 bilhões de euros. As vendas no primeiro semestre foram afetadas por uma "intensa pressão competitiva". Mas, com o lançamento dos modelos Croma, em maio, e Grande Punto e Alfa 159, em setembro, os volumes, que estavam em baixa nos três primeiros trimestres, subiram para 7,6% no último. No Brasil, a demanda confirmou a fase de expansão e o aumento chegou a 9,1%. Metas O grupo Fiat conquistou todas as metas fixadas para este ano, entre elas o lucro de cerca de 700 milhões de euros e fluxo de caixa operacional positivo. Como resultado da boa tendência, o grupo informou que emitirá um bônus com prazo de vencimento de sete anos em euros (benchmark), cujo valor e preço serão definidos de acordo com as condições do mercado.