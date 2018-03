Após compra da Fibria, Suzano sobe 20% na Bolsa

A Bolsa brasileira iniciou os negócios em leve queda nesta sexta-feira, 16, em meio às renovadas incertezas com o cenário político dos Estados Unidos e em linha com a fraqueza vista no pré-mercado em Nova York. Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,12%, aos 84.828,37 pontos.

A ação da Suzano começou os negócios com ganho superior a 24%, mas desacelerava para 20,56% (em leilão), em reação à compra da Fibria, que por sua vez via seus papéis em baixa de 9,40%. A operação foi concluída em reunião nesta madrugada, com participação de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O valor da transação envolve R$ 29 bilhões em dinheiro e 255 milhões de ações da nova empresa que vão capturar a sinergia do negócio.

No mercado de câmbio, o dólar voltou a subir, depois de recuar pontualmente na última hora reagindo a vendas de exportadores após a moeda ter rondado os R$ 3,30. O movimento, no entanto, perdeu força e há pouco a moeda volta a ser negociada em alta de 0,08%, a R$ 3,2898 pontos no balcão. O contrato para abril, por sua vez, estava cotado a R$ 3,2925 (+0,12%). No exterior, o dólar tocou mais cedo o maior nível ante a lira turca desde 14 de dezembro, influenciado por temores em relação à inflação e ao déficit em conta corrente da Turquia.

Na renda fixa, os juros futuros rondam os ajustes da véspera. Há pouco, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2021, mais negociado, estava em 8,25%, mesma taxa no ajuste de quinta-feira, 15.