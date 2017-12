Após concessões de última hora a credores, premiê grego busca apoio do partido

ATENAS - O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, fez um apelo a parlamentares do seu partido nesta sexta-feira, 10, para que apoiem um duro pacote de reformas após oferecer abruptamente concessões de última hora para tentar salvar o país da catástrofe financeira.

Após entrar em uma reunião do partido sob aplausos, Tsipras convocou seus partidários do Syriza a darem seu apoio às novas propostas antes de uma votação relâmpago no Parlamento sobre as negociações, pedindo que ajudem a manter a Grécia na zona do euro.

"Somos confrontados por decisões cruciais", disse Tsipras aos parlamentares do partido segundo autoridade do governo.

"Recebemos um mandato para trazer um acordo melhor que o ultimato que o Eurogrupo nos deu, mas certamente não recebemos um mandato para tirar a Grécia da zona do euro", afirmou. "Estamos todos juntos nisso".

Ainda não está claro se todos os credores vão apoiar o mais recente pacote de reformas, que é muito parecido aos termos que a Grécia rejeitou no referendo convocado por Tsipras em junho. A Alemanha soava cautelosa, com um porta-voz do Ministério das Finanças descartando qualquer redução da dívida que diminua seu valor real.

Porém a França, maior defensora da Grécia na zona do euro, correu para oferecer elogios com o presidente, François Hollande, classificando a oferta como "séria e crível". O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, chamou a proposta de um "texto detalhado", mas não quis entrar em detalhes.

"O amplo suporte na Grécia dá mais credibilidade, mas precisamos avaliar cuidadosamente se a proposta é boa e se os números fecham", disse ele a repórteres. "De um jeito ou de outro, é uma decisão muito séria que precisamos tomar".

Os ministros de Finanças dos 19 países da zona do euro vão se reunir no sábado para decidir se recomendam a abertura de negociações sobre um terceiro programa de resgate. Uma autoridade da UE disse que a reunião vai incluir discussões sobre se a Grécia precisa de algum alívio de dívida.

A Grécia pediu € 53,5 bilhões para a ajudar a cobrir suas dívidas até 2018, uma revisão das metas de superávit primário à luz da forte deterioração de sua economia, e uma "reavaliação" da dívida de longo prazo do país.