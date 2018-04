Após Copom, mercados atentam à eleição Passada a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano, o foco das atenções dos investidores volta a ser o encaminhamento da sucessão presidencial. A escolha da deputada Rita Camata para vice na chapa do presidenciável pelo PSDB, José Serra, foi a novidade de ontem no texto político. Os investidores gostaram da decisão, muito mais pela definição de uma pessoa do que pelo nome em si. Às 14h55, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,5450, em alta de 0,79% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagam taxas de 19,120% ao ano frente aos 19,060% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 0,15%. Durante a manhã, a bolsa anunciou que os investidores estrangeiros continuam saindo deste mercado. Nos primeiros 20 dias do mês, a Bolsa teve uma saída de R$ 155,276 milhões, resultado de compras de ações de R$ 1,831 bilhão e vendas de R$ 1,987 bilhão. Com esse resultado, o saldo de capital externo acumulado no ano, até o dia 20 de maio, está positivo em R$ 616,462 milhões. Em relação ao cenário político, a expectativa é de que haja uma melhora do desempenho de Serra na pesquisa Sensus, encomenda pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), que será divulgada na próxima segunda-feira. Essa pesquisa deverá refletir a reação do eleitorado à escolha de Rita e também o efeito da exposição de José Serra na TV. Na última segunda-feira, foi ao ar, em rede nacional, a primeira de uma série de inserções do PSDB, sob o comando do marqueteiro Nizan Guanaes. Também repercutiu bem a aprovação, ontem à noite, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a aprovação da emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) com isenção para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Agora, a proposta terá de ser votada no plenário do Senado, nos dias 4 e 6 de junho. É mais uma etapa vencida desse imbróglio em que se transformou a prorrogação da CPMF depois do rompimento do PFL com o governo. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,32%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com baixa de 0,38%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.