Após déficit em janeiro, balança abre o mês com saldo positivo

Depois de um mês de janeiro com três semanas em que as importações superaram as exportações, a balança comercial brasileira começou o mês de fevereiro com superávit (US$ 471 milhões) na primeira semana, o que reduziu o déficit acumulado no ano para US$ 47 milhões. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise No acumulado do ano até o dia 8 de fevereiro, as exportações somam US$ 12,528 bilhões (média diária de US$ 481,8 milhões) e as importações US$ 12,575 bilhões (média diária de US$ 483,7 milhões). Apesar da melhora no saldo comercial, a média diária exportada na primeira semana de fevereiro (US$ 548 milhões) ainda é 18,7% inferior ao desempenho médio diário verificado em fevereiro de 2008 (US$ 673,7 milhões). Já em relação ao valor médio exportado em janeiro deste ano (US$ 466,1 milhões), o resultado da primeira semana de fevereiro é 17,6% superior. Com relação às importações, a média diária registrada no período (US$ 453,8 milhões) é 27,8% menor que o desempenho médio verificado em fevereiro do ano passado (US$ 628,9 milhões) e 7,5% inferior à média diária dos desembarques internacionais do país em janeiro passado (US$ 490,8 milhões). Os números foram divulgados nesta segunda-feira, 9, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.