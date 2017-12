Temer recebe Meirelles e Dyogo Oliveira em busca de sucessor para BNDES

BRASÍLIA - Após o anúncio do pedido de demissão da presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos, o presidente Michel Temer está neste momento reunido com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira. De acordo com fontes, o presidente foi surpreendido hoje pelo pedido de Maria Silvia, que alegou motivos pessoais para deixar o governo.

Interlocutores do Planalto reconhecem que, em meio à crise política, é preciso escolher um sucessor o mais rápido possível para evitar um desgaste com o mercado financeiro. Auxiliares de Temer admitem que a saída da presidente do BNDES neste momento "é uma baixa importante".