Após desdobramento, ação do Magazine Luiza já supera R$ 80

A ação do Magazine Luiza está novamente em alta nesta terça-feira, 5, no dia em que foi efetivado o desdobramento do papel na razão de 1 para 8. No fim da tarde, Magazine Luiza ON subia 4,59%, aos R$ 81,29. Em três pregões de setembro, o valor de mercado da rede varejista já subiu 14,5%, e em 2017, a alta acumulada é de 515%.

Segundo operadores, além dos resultados recentes e das perspectivas para a companhia, a alta concentração de ações nas mãos da família Trajano, que controla o Magazine Luiza, provoca dificuldades para se encontrar papéis para honrar posições alugadas. Um investidor que aluga ações precisa oferecer um preço alto para comprar o papel e devolver suas posições ao doador, explica um profissional. Isso acaba contribuindo para a valorização do ativo.

++ Após assembleia, ações do Magazine Luiza ultrapassam os R$ 600

Segundo informações que constam no site da B3, a ação do Magazine Luiza tem uma das taxas de aluguel mais altas do mercado de renda variável. No dia 25 de agosto, data mais recente disponível, a taxa média na ponta doadora era de 27,36%, a maior do mercado. Na ponta tomadora, a taxa era de 29,27%, abaixo apenas de Forjas Taurus ON, com 32%. No entanto, na máxima, a taxa de Magazine Luiza chegou a 33%.

Poucas ações registram taxas de dois dígitos. Entre elas estão papéis como PDG ON, Rossi Residencial ON e Triunfo ON.