Após dia de euforia, Bovespa abre em baixa e dólar sobe

O Ibovespa acima de 66 mil pontos e o índice Dow Jones acima de 10 mil pontos chamam realização de lucros, mas sem pessimismo. As bolsas reduziram um o sinal de baixa aqui e no exterior, após a bateria de indicadores econômicos divulgada nos EUA que fortaleceu ainda mais o sentimento de retomada da atividade. Na abertura do pregão na Bolsa de São Paulo, às 10h05, o Ibovespa registrava queda de 0,51% (65.863 pontos) e o dólar no balcão subia 0,65%, cotado a R$ 1,714.

Mais cedo, as bolsas indicavam queda mais acentuada, com os investidores reagindo ao esperado balanço do banco Goldman Sachs. Apesar de ter mostrado crescimento no lucro para US$ 3,19 bilhões (US$ 5,25 por ação) no terceiro trimestre e superado as previsões dos analistas, o desejo de embolsar lucros parecia maior. O outro balanço importante do dia, o do Citigroup, também surpreendeu positivamente. O banco teve lucro líquido de US$ 101 milhões, mas prejuízo de US$ 0,27 por ação no terceiro trimestre deste ano. Analistas previam prejuízo de US$ 0,38 por ação e receita de US$ 20 bilhões.

O mercado segue colecionando boas notícias também no lado dos indicadores. Todos os dados apresentados nos Estados Unidos esta manhã vieram bons. O índice de atividade Empire State subiu a 34,57 em outubro, atingindo o maior nível em cinco anos, dando um salto em relação as previsões médias dos analistas, de alta para 19,0. Os pedidos de auxílio desemprego diminuíram mais do que o esperado na última semana e o índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro mostrou elevação da inflação para 0,2%, tanto para o índice cheio como para o núcleo.

Mesmo com esse céu de brigadeiro, o mercado torce por uma realização de lucros depois desse rali da Bolsa, que no mês contabiliza ganho de 7,61% e de 76,30% no ano. "Mas não tem motivo para realização muito pesada", afirma uma fonte. Só ontem, o Ibovespa andou 1.556 pontos, partindo de 64.645 pontos para os 66.201 pontos do fechando, uma valorização de 2,41%, encurtando a distância que a separa dos tão almejados 70 mil pontos.

Mas a intensidade do ajuste negativo - isto se ele vier mesmo - será ditada pelo fluxo financeiro que está bombando. No acumulado do ano até o dia 9 deste mês, a Bolsa brasileira registra um superávit de R$ 20,170 bilhões em investimento estrangeiro.