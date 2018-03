Após dia de euforia, Bovespa e NY oscilam nesta quinta-feira

Após as fortes altas registradas nesta última quarta-feira, os mercados financeiros abriram nesta quinta-feira com oscilação e com um movimento inicial de venda de ações na busca pelos lucros acumulados nas últimas sessões. Em São Paulo, a Bovespa, depois de abrir o pregão em baixa, virou, mas voltou a registrar, às 11h21, queda de 0,21%, aos 66.064, 91 pontos. No mercado de câmbio local, o dólar no balcão subia, às 11h17, 0,35%, cotado a R$ 1,708.

Em Wall Street, apesar da divulgação dos bons resultados dos balanços do Goldman Sachs e do Citigroup, o desejo dos investidores em embolsar lucros parecia maior. Às, 11h20 (horário de Brasília), Dow Jones recuava 0,21%; Nasdaq caía 0,35%; e S&P-500 registrava queda de 0,29%.

Na Europa, as bolsas também acumulam baixas nesta quinta-feira. Às 11h20 (horário de Brasília), em Paris, o índice CAC 40 recuava 0,06%; em Londres, o índice FTSE 100 registrava baixa de 0,38%; e na Alemanha, a bolsa desvalorizava 0,41%.

Balanços

Mais cedo, as bolsas indicavam queda mais acentuada, com os investidores reagindo ao esperado balanço do banco Goldman Sachs. Apesar de ter mostrado crescimento no lucro para US$ 3,19 bilhões (US$ 5,25 por ação) no terceiro trimestre e superado as previsões dos analistas, o desejo de embolsar lucros parecia maior. O outro balanço importante do dia, o do Citigroup, também surpreendeu positivamente. O banco teve lucro líquido de US$ 101 milhões, mas prejuízo de US$ 0,27 por ação no terceiro trimestre deste ano. Analistas previam prejuízo de US$ 0,38 por ação e receita de US$ 20 bilhões.