Após divulgação do PIB, exposição à economia do País pauta escolhas Depois da divulgação de um Produto Interno Bruto (PIB) acima das expectativas no segundo trimestre, algumas equipes de análise optaram por recomendar ações de empresas que combinam exposição à economia doméstica e boa gestão. Há ainda indicações de companhias que podem protagonizar uma operação de fusão ou aquisição. Outro destaque foi Petrobrás, que foi incluída na carteira do Santander e passou a fazer parte de sete carteiras no total.