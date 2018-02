Após dois anos de alta, Fed mantém juros; Ibovespa sobe e dólar cai O Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano) decidiu, nesta terça-feira, por nove votos contra um, manter a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 5,25% ao ano. O voto contrário pedia uma alta de 0,25 ponto porcentual, como forma de controlar a inflação. O resultado marcou uma pausa no que se tornou o maior período de altas ininterruptas de juros na história recente - mais de dois anos. Entretanto, o alívio para milhões de negociadores e consumidores parece ser apenas temporário. O banco central disse que "alguns riscos de inflação continuam", trazendo a possibilidade de novos aumentos nas próximas reuniões do comitê. A decisão do Fed faz com que a taxa principal de empréstimo, referência de vários consumidores e agentes de negócios, continue em 8,25% ao ano. Antes do Fed começar a aumentar os juros, em junho de 2004, a taxa principal estava em 4% - a menor desde 1958. As 17 altas consecutivas na taxa foi uma forma de controlar a inflação. A decisão de interromper essa seqüência foi amplamente antecipada, por conta dos sinais de desaquecimento da economia norte-americana. O crescimento total da economia norte-americana ficou em 2,5% no segundo trimestre, menos do que a metade dos primeiros três meses do ano. Na sexta-feira, dados do governo também mostraram um aumento de 4,6% para 4,8% no índice de desemprego. No Brasil, momento após o anúncio, às 15h16, o Ibovespa (índice das ações mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo) subia 0,75%, para 37.979 pontos. Momentos depois, às 15h17, o índice atingiu as máximas do dia, com alta de 0,83%, aos 38.049 pontos. Às 15h22, o risco Brasil caía 3 pontos (1,38%), para 214 pontos base. Às 15h18, o dólar atingiu suas mínimas do dia, a R% 2,180 (-0,23%). Este texto foi atualizado às 16h36.