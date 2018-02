Após erro, Aneel corrige índices de reajuste da Light

Assim, o reajuste médio correto das tarifas da empresa é de 3,11%, e não de 2,28%, como a Aneel anunciou pela manhã. Do mesmo modo, o aumento para os consumidores residenciais será de 2,8%, e não de 2,01%, como informou a agência anteriormente. No caso das tarifas industriais, o aumento vai variar de 3,35% a 5,69%, e não de 2,48% a 4,61%. O reajuste entra em vigor no próximo sábado, dia 7. A Light atende cerca de 3,5 milhões de unidades de consumo em 31 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital do Estado.