Após estudos, FAO vai defender produção de etanol A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, em inglês) vai entrar na briga sobre o uso do etanol, dando razão ao Brasil. A pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a FAO fez um diagnóstico sobre o assunto e concluiu que os biocombustíveis não prejudicam a produção de alimentos no mundo, como argumentam os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e de Cuba, Fidel Castro. "Está havendo uma ideologização descabida, mas nós vamos tirar a ideologia dessa discussão", afirmou o ex-ministro José Graziano, atualmente no cargo de representante regional da FAO para América Latina e Caribe. Lula receberá as conclusões das Nações Unidas hoje, das mãos de Graziano, ao lançar a campanha intitulada América Latina Sem Fome. "Esse é um tema novo, pouco conhecido e alvo de muita especulação. Não é uma solução para todos os países, não é uma panacéia, mas semear combustível é uma grande oportunidade de tirar muita gente da pobreza", disse Graziano, que é um dos mentores do Fome Zero. "Não podemos politizar esse debate." O estudo produzido pela FAO revela que dos anos 60 até hoje a América Latina e Caribe triplicaram a produção de alimentos. Além disso, de acordo com patamares fixados pela organização, o mínimo necessário para uma pessoa sobreviver bem alimentada é de 2.200 quilocalorias (kcal) diárias. De 2002 a 2004, a oferta de alimentos no mundo ficou bem acima dessa medida: atingiu 2.800 kcal. Somente na América Latina e Caribe foi de 2.880. "Isso mostra que, com exceção de algumas regiões da África, o problema não é de alimentos, mas de acesso a eles", constatou Graziano. O ex-ministro admite que, numa primeira etapa, o uso do etanol e do biodiesel poderá provocar impacto sobre os preços dos alimentos. Afirma, no entanto, que a fase será temporária. Na sua avaliação, o impacto maior será causado pela decisão dos Estados Unidos de quadruplicar a produção de milho até 2010 - de 25 milhões para 100 milhões de toneladas -, de olho no biodiesel. Riscos Na tentativa de minimizar riscos como esse, a FAO recomendará algumas medidas no estudo. Na lista estão o zoneamento agroecológicos - determinando o que é área de plantio e de preservação -, a fixação de um marco regulatório para o setor, a regulamentação dos direitos dos trabalhadores e o incentivo a políticas tecnológicas e de transporte público - para que o biocombustível não seja usado apenas em veículos privados.