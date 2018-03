Após euforia, Europa fecha em baixa e Bovespa oscila

Um conjunto de notícias boas na manhã desta quinta-feira, 15, não foi capaz de evitar que o mercado acionário norte-americano embarcasse numa realização de lucros, depois da euforia desta última quarta-feira, influenciando no comportamento do mercado financeiro internacional. As bolsas de Nova York operam no negativo às 14h40 (horário de Brasília), com Dow Jones em queda de 0,1% e Nasdaq perdendo 0,32%. Mas a Bovespa vai na direção oposta, graças à força das commodities. A alta de 0,27% do índice à vista às 14h32 é sustentada por Vale e Petrobrás.

Veja também:

Goldman Sachs e Citigroup anunciam lucros no trimestre

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mercado doméstico de câmbio, o dólar oscilou, mas começava a tarde em queda, com uma boa briga em torno do patamar de R$ 1,70, no qual há muitas operações de opções com barreira.

Na Europa, pesou a Nokia, que caiu mais de 11% em Helsinque após sair de lucro para prejuízo de US$ 831 milhões no terceiro trimestre deste ano. As mineradoras também cederam, pressionadas pelo declínio dos preços dos metais. O índice FT-100, de Londres, fechou em baixa de 0,63%; o Dax, de Frankfurt, cedeu 0,40%, mas o CAC-40, de Paris, conseguiu fechar em alta de 0,03%, com os investidores absorvendo mais facilmente a realização de lucros.

(Com Agência Estado)