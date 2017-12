Após acordo de leniência, ações da JBS fecham em alta de mais de 8%

Após a J&F fechar o maior acordo de leniência da história com o Ministério Público Federal, as ações ON da JBS, controlada pelo grupo, subiram e fecharam em alta de 8,51%. O Índice Bovespa encerrou o dia em baixa de 1,96%, aos 62.711,47 pontos, puxado pela queda nas ações da Vale.

Segundo operadores, o recuo está relacionado à queda na cotação do minério de ferro da China, que fechou o dia com retração de 2,53%, US$ 57,02 por tonelada. A commodity mantém a trajetória de baixa já verificada nos últimos meses, com o preço voltando ao mesmo patamar de outubro do ano passado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com isso, o Ibovespa abriu em leve queda. Depois da abertura do mercado de ações à vista em Nova York, a alta no setor financeiro foi perdendo força e algumas ações passaram a cair. Dow Jones e S&P500 abriram em alta mas, pouco depois, passaram a oscilar perto da pontuação de fechamento do dia anterior, ora em queda, ora em alta.