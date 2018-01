Após furacão Nate, 85% da produção de petróleo do Golfo dos EUA está inativa

Cerca de 85% da produção de petróleo do Golfo do México nos Estados Unidos está inativa após o furacão Nate, informou nesta segunda-feira, 9, o gabinete de Segurança e Fiscalização Ambiental (BSEE, na sigla em inglês), do Departamento de Interior dos EUA.

Isso equivale a cerca de 1,49 milhão de barris por dia em produção que está inativa, segundo o BSEE. As petroleiras retiraram funcionários das plataformas do Golfo e reduziram a produção antes da tempestade, que atingiu a região no fim de semana.

Cerca de 65% da produção de gás natural do Golfo segue desligada, disse o BSEE.

Exploração no Brasil. No mês passado, a 14.ª Rodada de Licitações de blocos para exploração de petróleo e gás natural arrecadou R$ 3,842 bilhões para o governo, um ágio de 1.556,05%. Em nota, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) afirma que se trata do maior bônus de assinatura total da história e que o leilão marca a retomada do setor de petróleo e gás no Brasil.

++ Produção da Petrobrás no 1º semestre bate a meta prevista para 2017

"O sucesso do leilão reflete as mudanças regulatórias realizadas pelo Governo brasileiro, que tornaram o ambiente de negócios no País mais atraente a empresas de diferentes portes", diz a agência em comunicado.