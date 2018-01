Após IPCA, mercado oscila enquanto acompanha a reunião do PT O tema hoje do mercado, que abriu oscilando sem definição clara, é o mesmo: incerteza sobre a equipe do governo Lula e inflação. O dólar já subiu forte, recuou e às 12h10 estava em levíssima queda, de 0,03%, cotado a R$ 3,769), numa alternância de sinal que se repete nos futuros da Bolsa e dos juros. A indefinição sobre o Ministério e o Banco Central ganhou forte destaque nas manchetes dos jornais hoje, sendo apontada como o principal motivo da alta do dólar e da piora dos ativos brasileiros em geral. As atenções estão voltadas para a reunião, iniciada logo cedo, na Granja do Torto entre Lula e as principais lideranças do PT.