Após longo flerte, Camargo Correa compra Alpargatas Após um longo flerte - sempre desmentido no passado - a Camargo Correa finalmente ficará com a Alpargatas. A consumação iminente deste "romance" foi comunicada pelo grupo brasileiro à Bolsa de Comércio portenha. A Camargo Correa informou à instituição que assinou uma carta de intenções com um grupo de investidores que possui 31,45% das ações da Alpargatas. Desta forma, a Camargo Correa controlará cerca de 50% do mercado interno argentino de denim. Segundo um comunicado da Alpargatas, o acordo ainda depende de "certas condições e acordos adicionais entre as partes". Nos últimos anos haviam surgido intensos rumores - intensificados desde o início de 2006 - de que a Camargo Correa estava interessada na Alpargatas e que havia iniciado negociações. No entanto, até esta semana, em ambos os lados da fronteira predominavam os desmentidos sobre essa operação. O valor da operação negociada ainda não foi revelado. Graças à reestruturação de sua dívida, a Alpargatas registrou em 2006 um faturamento de US$ 63,4 milhões, o equivalente a cinco vezes a mais que em 2005. A empresa é a dona, na Argentina, das fábricas de calçado e vestimenta esportiva Topper, Flecha e Pampero. Desde o ano 2000 a Alpargatas é controlada pelos fundos de investimentos Newbridge Latin America, Longbar Argentina LLC, OCM Oportunities Fund LLT e o Columbia HCA Master Retirement Fund. Esses grupos possuem os 31,45% das ações que passariam à Camargo Correa. Os restantes 68,55% das ações estão atomizados entre dezenas de acionistas. A estrutura da Alpargatas espalha-se por toda a Argentina. A empresa possui fábricas de têxteis em três províncias; plantas dedicadas à produção de calçados em outras cinco e uma fábrica processadora de algodão no norte do país. Além disso, possui uma fábrica no Uruguai onde fabrica alpargatas, o tradicional calçado das áreas rurais. A Camargo Correa - por meio da Santista, em conjunto com a Coteminas - está presente na Argentina no setor têxtil através da empresa Grafa, uma das maiores fábricas argentinas de toalhas. Além da área têxtil, desde 2005 controla a Loma Negra, a histórica fábrica de cimento argentina, que pertenceu à empresária Amália Fortabat. Graças à posse da Loma Negra, a Camargo Correa domina 51% do mercado do cimento local. O pacote da compra da Loma Negra incluiu a ferrovia Ferrosur Roca, estratégica via que atravessa a província de Buenos Aires. A província produz um terço do PIB argentino. Presença brasileira A Alpargatas, símbolo do setor têxtil argentino desde 1883, é mais uma das "jóias da coroa" das indústrias da Argentina que passa para mãos brasileiras. Desde a crise financeira, social e econômica de 2001-2002, empresas argentinas de grande porte passaram para o controle brasileiro. A ponta de lança do desembarque verde-amarelo foi a Petrobras, que em 2002 comprou a empresa energética Pérez Companc (Pecom), com a qual transformou-se na segunda companhia em vendas de diesel na Argentina, a terceira em gasolina e petróleo e a quarta em gás. Depois, foi a vez da AmBev, que adquiriu a centenária cervejaria Quilmes. Junto com as vendas da Brahma, a AmBev é responsável na Argentina de mais de dois terços da cerveja consumida pelos argentinos. Ela também domina 38% do mercado de refrigerantes. A Belgo Mineira está presente na Argentina por meio da Acindar, comprada no ano 2000. A empresa domina o mercado de aço longo usado na construção civil. Até o setor de carne bovina - emblema da economia argentina durante séculos - tem uma considerável marca brasileira por da goiana Friboi, que tornou-se o maior exportador de carnes processadas da Argentina ao comprar o frigorífico Swift, além de outras empresas menores do setor. Atualmente, a Friboi é responsável por 8% do mercado interno argentino e por 25% das exportações. Empresas do setor de calçados, como a Grendene, Paquetá e Picadilly também estão investindo no país. Outra empresa na mira dos capitais brasileiros é a Aços Bragado, que está atraindo o Grupo Gerdau. Segundo fontes do mercado, o grupo brasileiro teria feito uma oferta de US$ 150 milhões pela companhia argentina, especializada em laminados. No total, desde 2002, os investimentos brasileiros na Argentina totalizaram US$ 7 bilhões. A presença brasileira é significativa em pelo menos seis setores da economia argentina. A perspectiva dos analistas é que a tendência de investimentos de empresas brasileiras no país continue de vento em popa por vários anos. Um dos estímulos é o desempenho exuberante da economia da Argentina, que nos últimos quatro anos registrou uma média anual de crescimento do PIB de 9%. Outro fator é o câmbio, que favorece as empresas brasileiras dispostas a "ir às compras" na Argentina.