Após lucro menor, ações da Gol caem 5,6%

As ações da companhia aérea Gol tiveram forte queda nesta quarta-feira, 10, na esteira da divulgação do balanço da empresa no primeiro trimestre. Os papéis preferenciais da companhia terminaram o dia de ontem na Bolsa paulista, a B3, em baixa de 5,6%, a R$ 10,62, depois de a empresa anunciar um lucro de R$ 232,7 milhões entre janeiro e março – o que representa uma retração de 69,3% na comparação com o mesmo período de 2016, quando o resultado havia somado R$ 757,1 milhões.

O resultado operacional da Gol ficou positivo em R$ 253,2 milhões no primeiro trimestre desse ano, uma retração de 42,1% em relação aos R$ 437,2 milhões do mesmo período do ano passado. De janeiro a março deste ano, a receita operacional líquida atingiu R$ 2,645 bilhões, uma retração de 2,5% ante igual intervalo de 2016.

O número de passageiros transportados caiu 8,3% no primeiro trimestre, mas a taxa de ocupação subiu 2,1 pontos porcentuais, para 79,6%. A Gol manteve a estimativa de uma taxa de ocupação de 77% a 79% para o ano, frota de 115 aeronaves e redução de 3% a 5% na oferta de assentos.

A alavancagem da Gol, medida pela relação entre dívida bruta ajustada e Ebitda (lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos com leasing de aeronaves), atingiu 4,9 vezes no primeiro trimestre de 2017, abaixo do índice de 7,3 vezes registrado em dezembro.

No fim de março, a Gol registrava empréstimos e financiamentos de R$ 6,09 bilhões, retração de 4,5% frente ao fechamento de 2016.

Caixa. O caixa total da Gol somava R$ 694,5 milhões ao fim do primeiro trimestre, montante 40,2% inferior ao verificado no término de 2016, de R$ 1,162 bilhão. Ontem, o diretor-presidente da Gol, Paulo Kakinoff, afirmou que a Gol tem um nível de caixa adequado para as atuais projeções da companhia referentes a variáveis macroeconômicas e ao comportamento da demanda por voos.

Em teleconferência sobre o balanço, Kakinoff afirmou que os níveis mais elevados de caixa que eram mantidos pela empresa ao longo de 2016 estavam relacionados à instabilidade econômica do País na ocasião, sobretudo à oscilação do câmbio, uma vez que grande parte dos custos das empresas aéreas é denominado em dólar.

“Com mais estabilidade macroeconômica, a manutenção de níveis maiores de caixa implicaria em despesas financeiras indesejáveis”, disse o executivo. “Não se deve confundir a decisão de manter níveis de caixa menores do que os do ano passado com uma incapacidade de a empresa absorver variações que consideramos normais”. / COM REUTERS