Após nomear Snow, Bush promete estimular a economia O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, prometeu divulgar um novo programa para estimular a economia após confirmar a escolha de John W. Snow, presidente da CSX, uma das maiores empresas ferroviárias dos EUA, para suceder Paul O´Neill no cargo de secretário do Tesouro. "John Snow é um líder empresarial e tem se destacado como um especialista em política econômica, como acadêmico e servidor aos interesses públicos", disse Bush. Snow é PhD em Economia e também graduou-se em Direito. O nome de Snow ainda tem de ser aprovado pelo Senado. Bush afirmou ainda que Snow será seu conselheiro econômico "senior", mostrando que não se repetirão as confusões do passado, quando nunca estava claro quem era o porta-voz dos assuntos econômicos da Casa Branca: O´Neill ou o conselheiro econômico da Casa Branca, Lawrence Lindsey. Em um breve comentário sobre a indicação de Snow, Bush não apresentou detalhes sobre a sua proposta para estimular a economia dos EUA, mas ofereceu algumas dicas. "Vou propor algumas medidas específicas para estimular a recuperação econômica", afirmou. Bush declarou que vários americanos ficam com pouco dinheiro após pagarem seus impostos e que esses recursos não seriam suficientes para formar uma poupança para aposentadoria. Bush declarou ainda que a vitalidade da economia dos EUA depende da criatividade dos pequenos negócios e que o governo precisa criar um ambiente para que esses empreendimentos vinguem.