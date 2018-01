Após o fim da greve dos bancários, agências da Caixa abrem uma hora antes

As agências da Caixa Econômica Federal abrem uma hora mais cedo na segunda e terça-feira, 10 e 11. O horário de funcionamento vai mudar para agilizar o atendimento ao público após o encerramento da greve dos bancários. De acordo com o banco, todos os serviços estão disponíveis normalmente.

Nas cidades em que a Caixa abre às 10h, o atendimento começa a partir das 9h. Nas cidades em que as agências abrem às 11h, o funcionamento começa às 10h. A exceção é o Acre, em que todas as agências bancárias estenderão seu atendimento em uma hora.

A greve dos bancários foi encerrada em 19 Estados na última quinta-feira, 6, nas instituições privadas e no Banco do Brasil. No dia seguinte, os funcionários da Caixa voltaram a realizar assembleia e aceitaram a proposta de reajuste salarial.

Pelo acordo, bancários terão seus salários reajustados nominalmente em 8%, além de abono de R$ 3,5 mil. Os bancos também ofereceram reajuste de 10% no vale-refeição e no auxílio-creche/babá e 15% para o vale-alimentação. Em 2017 haverá a correção integral no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado, com aumento real de 1% em todos os salários e demais verbas.