Após perdas, investidores tentam invadir banco em Seul

Investidores tentaram invadir nesta sexta-feira, 14, a sede do banco Woori Bank's, em Seul, capital da Coréia do Sul, para retomar o dinheiro perdido em um fundo de investimento. Muitas senhoras estavam entre os manifestantes, que foram barrados pelos guardas da instituição. As quedas no setor bancário do país se deram após a Fitch rebaixar suas perspectivas de rating das instituições, gerando temores sobre os riscos do crédito local. Ações da Shinhan Financial Group e Woori Finance Holdings estão entra as instituições que apresentaram quedas. Fotos: AP