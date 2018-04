Após PIB dos EUA, euro bate recorde em relação ao dólar O euro bateu nesta sexta-feira, 27, um recorde histórico em relação ao dólar, ao ser negociado a US$ 1,3684, após a publicação dos números do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos Estados Unidos no primeiro trimestre. Pouco depois, às 9h50 (em Brasília), o euro já era negociado a US$ 1,3659 no mercado de divisas de Frankfurt. A economia dos Estados Unidos, afetada pelos preços mais altos da energia e a fraqueza do mercado imobiliário, cresceu a um ritmo de 1,3% ao ano no primeiro trimestre, abaixo do previsto pelos analistas e o menor índice dos últimos quatro anos.