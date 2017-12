Após PIB favorável, mercado prevê crescimento de 0,5% em 2017

Os economistas do mercado financeiro elevaram as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. A expectativa de alta para o PIB deste ano foi de 0,39% para 0,50% no Relatório de Mercado Focus. Há um mês, a perspectiva estava em 0,34%. Para 2018, o mercado manteve a previsão de alta do PIB, de 2,00%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava no mesmo nível.

Na última sexta-feira (1º), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB cresceu 0,2% no segundo trimestre do ano, ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, houve alta de 0,3%. No primeiro semestre de 2017, ante os primeiros seis meses do ano passado, o PIB apresentou estabilidade.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Focus de hoje, a projeção para a produção industrial deste ano permaneceu indicando avanço de 1,00%. Há um mês, estava em 0,81%. No caso de 2018, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 2,16%, ante 2,06% de quatro semanas antes.

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2017 foi de 51,95% para 52,00%. Há um mês, estava em 51,70%. Para 2018, a expectativa no boletim Focus foi de 55,60% para 55,65% ante 55,25% de um mês atrás.

Taxa de juros. À espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na próxima quarta-feira, 6, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros) para o fim de 2017. Eles ainda projetam um novo corte de 1 ponto porcentual da Selic (a taxa básica de juros) nesta semana, de 9,25% para 8,25% ao ano.

O Relatório Focus trouxe que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 7,25% ao ano. Há um mês, estava em 7,50%. O levantamento indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2018 permaneceu em 7,50% ao ano, igual ao verificado um mês atrás.

Inflação. O Focus mostra que a mediana para o IPCA em 2017 foi de 3,45% para 3,38%. Há um mês, estava em 3,45%. A projeção para o índice de 2018 foi de 4,20% para 4,18%, ante 4,20% de quatro semanas atrás.

Na prática, as projeções de mercado indicam que a expectativa é de que a inflação fique abaixo do centro da meta, de 4,5%, em 2017 e 2018. A margem de tolerância para estes anos é de 1,5 ponto porcentual (inflação entre 3,0% e 6,0%).

Câmbio. O relatório também mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2017 foi de R$ 3,23 para R$ 3,20. Há um mês, estava em R$ 3,25. O câmbio médio de 2017 passou de R$ 3,19 para R$ 3,18 ante R$ 3,20 de um mês antes.

No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,38 para R$ 3,35. Quatro semanas antes, estava em R$ 3,40. Já a projeção para o câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,31 para R$ 3,30 ante R$ 3,35 de quatro semanas atrás.