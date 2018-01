Após prejuízo, Gol segue TAM e anuncia corte de voos nacionais

O resultado das companhias aéreas brasileiras vem sendo afetado este ano pela retração da economia e pela alta do dólar. "Estamos percebendo uma decisão de compra mais tardia de número relevante de passageiros tanto de lazer quanto de negócios. Eles têm sido mais conservadores", afirmou o vice-presidente financeiro da Gol, Edmar Lopes.

A empresa até conseguiu vender mais passagens e viu sua demanda por voos domésticos crescer 10,7% no mês de julho em comparação com igual mês do ano passado, levando a taxa de ocupação da empresa para o nível recorde de 84,3%. Mas a receita líquida no trimestre caiu 10,5%, para R$ 2,5 bilhões, no período. A queda se deve a uma redução de preços da ordem de 17% na Gol.

A Latam, empresa aérea que reúne a operação da TAM e da LAN, divulgou anteontem queda de 19,4% de preços em dólar, número que reflete a desvalorização das moedas latinas em relação ao dólar e o enfraquecimento do mercado brasileiro. A receita obtida por cada assento oferecido pela TAM caiu 12,1% no segundo trimestre em reais, sinalizando que a queda de preços vai além do efeito cambial.

"Os culpados (do prejuízo da Gol) foram os yield (indicador de preço nas companhias aéreas), que recuaram 17% na comparação anual e o real mais fraco, que pressionaram custos e dívida", comentaram os analistas do BTG Pactual. / M.G. e BETH MOREIRA