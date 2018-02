Após quase 30 anos, Sony vai voltar a fabricar vinis

TÓQUIO - A gigante tecnológica e audiovisual japonesa Sony anunciou nesta quinta-feira, 29, que voltará a fabricar discos de vinil - algo que não fazia desde 1989. O motivo é o aumento da demanda global de música no formato analógico, diz a companhia.

A empresa interrompeu a fabricação doméstica de vinis no fim dos anos 1980 devido ao aumento da procura por CDs, o outro formato físico digital que a própria Sony ajudou a desenvolver e passou a distribuir em 1982.

A Sony quer, assim, adaptar-se ao renascimento do vinil graças às vendas de álbuns de segunda mão e ao elevado número de novos lançamentos no antigo suporte analógico.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As vendas de vinis no Japão atingiram quase 800 mil unidades em 2016, oito vezes mais que em 2010, segundo a Sony.

A tendência também é vista em outros países como Reino Unido, onde no ano passado as vendas chegaram a superar as da música em formato digital. Nos EUA, foram vendidos 17,2 milhões de vinis em 2016. / EFE