Após queda em NY, bolsas asiáticas abrem pregão em baixa

Após o índice Dow Jones fechar no nível mais baixo em 12 anos na segunda-feira, as Bolsas asiáticas abriram o pregão desta terça-feira, 24, em baixa. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio caía 192,70 pontos (2,61%), aos 7.183,46. O índice Topix, que reúne as ações mais negociadas no pregão, baixava 16,29 pontos (2,21%), aos 718,99. O dólar abriu negociado a 94,37 ienes no mercado de divisas de Tóquio, frente aos 93,35 ienes da jornada anterior. O euro era vendido a 119,57 ienes, frente aos 120,96 ienes. Em relação ao dólar, a moeda europeia era negociada a US$ 1,2670, frente a US$ 1,2955 de sexta-feira. Em Seul, o indicador Kospi perdia 37,99 pontos (3,45%), aos 1.061,56 pontos. O índice de ações de empresas tecnológicas Kosdaq baixava 10,45 pontos (2,78%), aos 365,12 pontos. A Bolsa de Hong Kong perdia 2,93% no índice Hang Seng, baixando 385,81 pontos e ficando com 12.789,29. Em Manila, o índice seletivo PSEI abriu em queda de 1,21%, perdendo 22,87 e ficando em 1.868,17. O índice composto JKSE da bolsa de Jacarta, na Indonésia, caía de 1,56%, perdendo 20,48 pontos e ficando em l1.291,96. O índice Straits Times, da bolsa de Cingapura, perdia 32,68 pontos (2%), aos 1.598,01. O índice SET, da Bolsa de Valores de Bangcoc, na Tailândia, baixava 5,73 pontos (1,31%), para 429,26. O indicador composto KLCI, da Bolsa de Valores de Kuala Lumpur, subia 0,20%, ganhando 1,82 pontos e ficando 889,65.