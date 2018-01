Após registrar prejuízo, Eletrobrás tem lucro de R$ 863 mi no 3º trimestre

SÃO PAULO - A Eletrobras registrou um lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 863 MILHÕES no terceiro trimestre de 2016, ante o prejuízo líquido de R$ 4,012 bilhões no mesmo período do ano passado.

O Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado alcançou R$ 3,237 bilhões, revertendo o indicador negativo anotado um ano antes, de R$ 3,149 bilhões.

A receita operacional líquida cresceu 8,93%, para R$ 8,608 bilhões, ante R$ 7,902 bilhões no terceiro trimestre de 2015.

O resultado financeiro líquido segue negativo em R$ 1,489 bilhão, impactado pela atualização monetária referente aos processos de empréstimo Compulsório no montante de R$ 770 milhões.

No acumulado em nove meses, o lucro líquido atribuído aos controladores ficou soma R$ 9,687 bilhões, ante prejuízo de R$ 4,115 Bilhões no mesmo intervalo de 2015.